Icesp promove ação gratuita de vacinação contra HPV na Avenida Paulista neste domingo (9), em SP

O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), vinculado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e à Secretaria de Saúde, realizará uma ação de conscientização sobre o HPV na calçada da Fiesp, no domingo de amanhã (9), na Avenida Paulista. O evento, que acontece das 10h às 14h, integra um movimento global em alusão ao Dia Internacional de Conscientização sobre o HPV, realizado em 4 de março.

A iniciativa, promovida pela Dra. Lara Termini, do grupo de HPV do Icesp, em conjunto com a revista Fiesp e a Sociedade Internacional de Papilomavírus (IPVS), oferecerá atividades interativas, como teatro educativo e distribuição de material informativo – incluindo uma edição especial da Turma da Mônica Jovem – com o objetivo de alertar a população sobre os riscos do HPV, vírus associado a diversos cânceres, especialmente o de colo uterino.

Além das atividades educativas, o público terá acesso à vacinação gratuita para meninos, meninas e jovens de 9 a 19 anos que nunca receberam nenhuma dose da vacina. A imunização, realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo com a vacina quadrivalente (HPV4) fornecida pelo SUS, segue a estratégia “catch-up” para atualizar a caderneta de vacinação deste grupo. Para menores de 18 anos, é necessário o acompanhamento de um responsável e a apresentação da caderneta de vacinação.

A ação conta com o apoio de importantes instituições, como a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo, o EVA – Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, o ACCamargo Cancer Center e o Instituto Lado a Lado Pela Vida. Segundo especialistas, a vacinação preventiva, especialmente entre 9 e 14 anos, é fundamental para estimular uma resposta imunológica eficiente e reduzir o risco de infecções que podem levar ao cancro.

Profissionais presentes no local também estarão disponíveis para dúvidas sobre a transmissão do HPV, as medidas preventivas – que incluem o uso de preservativos e a higiene adequada – e a importância dos exames de rastreio, como o Papanicolau e o teste de HPV, na detecção precoce de tumores.

A campanha visa trazer a importância da prevenção como estratégia para reduzir os casos de câncer de colo uterino, o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil, e busca ampliar o conhecimento sobre os riscos e as formas de prevenção das infecções pelo HPV.

Serviço | Campanha de Conscientização sobre o HPV

Data: 9 de março de 2024

Horário: 10h às 14h