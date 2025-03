“Freddie Mercury carioca” conta como surgiu a ideia de interpretar o icônico vocalista nos blocos de Carnaval

'Freddie Mercury' sobe no caminhão de gelo e faz performance em bloco no Rio de Janeiro.

No último dia 3 de março os foliões que curtiam o Carnaval no bloco Sargento Pimenta, no Aterro do Flamengo (RJ) foram surpreendidos pela presença de uma das maiores lendas do rock internacional. Celebrando o Carnaval carioca e animando a galera, um folião vestido de Freddie Mercury chamou a atenção de todos após subir em um caminhão de gelo, estacionado no local.

ANÚNCIO

Leia também:

Vídeos da performance do Freddie Mercury carioca viralizaram nas redes sociais ao longo dos dias de folia, e diversas pessoas buscaram saber mais sobre a história do folião.

Quem dá vida ao icônico vocalista do Queen durante os blocos de Carnaval do Rio de Janeiro é Alex Andrade, que revelou ao Metro World News um pouco de sua relação com o personagem.

Segundo Alex, sua história como “Freddie Mercury carioca” começou quando ele decidiu deixar o bigode crescer, fazendo com que os amigos o comparassem com o vocalista do Queen. “Sei que não me pareço muito com ele, mas as performances do Freddie, nos clipes que cresci assistindo do Queen, me ajudaram nas apresentações”.

Homenagens, brincadeiras e muita alegria

Em sua fala, Alex conta que este não foi o primeiro ano em que ele saiu para o Carnaval vestido como Freddie Mercury. “Ano passado foi tudo improvisado, a ideia era só ir vestido mesmo, porém a magia do Carnaval me levou a criar aquelas performances”.

Com respeito pela história do ícone do rock e pela banda Queen, ele revela que pretende seguir dando vida ao personagem e alegrando os blocos de Carnaval por onde passa. Além disso, o sucesso das performances foi tanto que ele pretende manter o personagem vivo nas redes sociais.

E para quem quer ter a oportunidade de se ver uma performance de perto, ele já avisa: “Devido ao sucesso, no sábado (8) vou sair de Freddie novamente”.