Dia Internacional da Mulher: Coronel se torna 1ª mulher comandante de Canil da PM

A coronel Marisa de Oliveira se tornou a primeira mulher a comandar o 5° Batalhão de Polícia de Choque e o Canil da Polícia Militar de São Paulo. Natural de uma infância que atrasou o sonho de ser veterinária, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ela conheceu na Polícia Militar, ao ingressar em 1994, uma oportunidade de trabalhar com animais e atuar no Canil ou na Cavalaria.

Devido sua trajetória em unidades de combate e segurança de alta complexidade, Marisa conquistou a confiança de seus colegas e superiores. Sua passagem pelo Canil, iniciada há 20 anos, consolidou sua especialização em operações de alto risco, incluindo o combate ao tráfico de drogas, onde os cães são treinados para operar ao lado dos agentes.

A coronel fez uma dupla jornada como mãe solo, conciliando sua carreira com a criação de seu filho. Marisa afirma que a chave para seu sucesso foi a dedicação ao trabalho e ao cumprimento de seus deveres. Para ela, o gênero nunca foi um obstáculo, mas sim a entrega à causa pública.

Para Marisa, a liderança do Canil representa tanto uma realização profissional quanto pessoal. Sua descrição sobre os animais, que a levou a buscar uma carreira veterinária na juventude, foi um dos pilares de sua escolha por essa unidade. No Canil, os cães, especialmente das raças pastor-belga malinois, pastor-alemão, labrador e holandês, são treinados desde filhotes para as missões, como detecção de drogas, armas, corpos e pessoas desaparecidas. Cada policial é responsável por um cão, com quem estabelece uma relação de confiança e profundidade, sendo essa uma das critérios para atuar na unidade.

O Canil também é um centro de apoio veterinário, com um espaço dedicado à avaliação e cuidado dos cães policiais de todo o estado de São Paulo. Quando se aposentam, após cerca de oito a dez anos de trabalho, muitos desses cães são adotados pelos próprios policiais. Em 2024, a unidade foi responsável pela apreensão de mais de 1,6 tonelada de drogas, novas armas e a prisão de nove suspeitos, além de auxiliar nas buscas por novas pessoas desaparecidas.

Para a coronel Marisa, comandar o Canil da PM não é apenas um marco em sua carreira, mas uma realização que combina sua paixão pelos animais com seu compromisso com a segurança pública.