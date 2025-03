Dia da Mulher: Governo de SP oferece linhas de créditos para mulheres empreendedoras

O Governo de São Paulo revelou o impulsionamento do empreendedorismo feminino com linhas de crédito facilitadas. Em dois anos, R$ 331,6 milhões foram destinados a negócios liderados por mulheres, por meio das iniciativas do Banco do Povo e da Desenvolve SP, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Essas ações integram o movimento SP Por Todas, lançado em março do ano passado para ampliar a visibilidade dos serviços de proteção e promover a independência financeira das mulheres.

Luzia Duarte é uma das beneficiadas. Ex-profissional de TI, ela abandonou a área e, em 2012, passou a vender massas frescas em seu condomínio. Em 2023, com um empréstimo da linha Desenvolve Mulher, abriu a Escola de Gastronomia Chef das Gulas, que hoje oferece cursos, consultoria e experiências gastronômicas – impulsionando seus negócios de forma significativa.

Além da Desenvolve SP, o Banco do Povo conta com o programa Empreenda Mulher, que já liberou R$ 141,7 milhões para mais de 9 mil negócios. As condições incluem juros a partir de 0,35% ao mês e prazos diferenciados, com a exigência de que mais de 50% do capital social seja controlado por mulheres. Mais informações e solicitações podem ser feitas no site Desenvolve SP.

Dados da Fundação Seade apontam que São Paulo tem cerca de 2,5 milhões de mulheres empreendedoras – 36% dos donos de negócios, acima da média nacional. O perfil das empreendedoras paulistas mostra que 48% têm entre 35 e 54 anos, 84% trabalham sozinhas e 64% trabalham no setor de serviços.

Paralelamente, o movimento SP Por Todas amplia suas frentes de apoio, com iniciativas como o aplicativo SPMulher Segura e novas salas na Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas, a fim de reforçar a rede de proteção e a autonomia profissional e financeira das mulheres no estado.