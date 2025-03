Confira os números sorteados para Lotofácil

O sorteio deste sábado da Lotofácil promete pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas um prêmio acumulado no valor de R$ 7 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil são:

01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24

SORTEIO DE ONTEM

Dois apostadores levaram o prêmio de ontem, de acordo com a Caixa, e cada um faturou R$ 974.885,55. Os ganhadores fizeram suas apostas na cidade de São Paulo e em Gaspar, Santa Catarina.

Na faixa dos quatorze números, 1.663 apostas faturaram R$ 351,19.