Armados com fuzil, atiradores invadem bar e ferem 12 em Toronto

Tiroteio ocorreu na noite de inauguração do PUB

Três homens mascarados e armados com fuzis e pistolas invadiram na madrugada deste sábado um bar de Toronto, no Canadá, e passaram a atirar indiscriminadamente contra os clientes, ferindo diversas pessoas.

Doze vítimas com ferimentos sérios , com idades entre 20 anos e 50 anos, foram encaminhadas para os hospitais da região, mas não correm risco de morte.

De acordo com a polícia, o ataque ocorreu na noite de inauguração do estabelecimento e os investigadores estão reunindo imagens de câmeras de segurança nos comércios da região para tentar identificar os agressores, que fugiram do local logo após o tiroteio em um veículo ainda não identificado. O que a polícia sabe é que eles usavam ‘balaclavas’ pretas e fugiram num carro de cor prata.

“Estou profundamente preocupada ao ouvir os relatos de um tiroteio em um pub em Scarborough”, postou a prefeita de Toronto, Olivia Chow, no X, antigo Twitter, garantindo que todos os recursos necessários serão mobilizados para chegar aos criminosos.