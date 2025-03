Suspeita de parada cardíaca: polícia apura morte repentina de médico especialista em longevidade

Médico Alisson Nunes, de 31 anos, foi achado sem vida no apartamento em que morava com o companheiro, em Indaial, em SC; caso é apurado como morte suspeita

A Polícia Civil investiga a morte do médico Alisson Nunes, de 31 anos, que foi achado sem vida no apartamento em que morava com o companheiro, em Indaial, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Familiares relataram que ele sofreu uma parada cardíaca, mas a investigação ainda aguarda os laudos periciais. Nas redes sociais, ele dizia que era especialista em emagrecimento, hipertrofia e longevidade.

Alisson foi achado morto na última terça-feira (4) pelo companheiro. Apesar da morte ter sido registrada como suspeita, ainda não há indícios de crime no caso.

O delegado Felipe Martins, responsável pelas investigações, destacou que o laudo necropsial deve apontar a causa do óbito e se havia sinais de que o médico sofria de algum problema de saúde. Também é apurado se ele consumiu alguma substância ou remédio.

O médico era natural do Mato Grosso, mas morava em Santa Catarina há pelo menos três anos. Adepto de uma rotina fitness, ele era era nutrólogo, mas se descrevia nas redes sociais como especialista em emagrecimento, hipertrofia e longevidade.

Alisson prestava atendimento multidisciplinar em uma clínica, com medicina voltada à saúde física e mental, além de estética. Ele também costumava mostrar nos seus perfis as maratonas das quais participava, rotina de exercícios físicos e dava dicas de alimentação saudável.

O velório do médico foi realizado na tarde quarta-feira (5) no Cemitério Municipal de Indaial. Já o sepultamento ocorreu na manhã de quinta-feira (6), no mesmo local.