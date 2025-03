Quem é a jovem desaparecida após sair para fazer compras no Brás

Publicações realizadas nas redes sociais auxiliam na busca pela jovem Gabriela Crivelato, de 29 anos, moradora de Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Segundo relatos, ela está desaparecida desde o dia 24 de fevereiro.

Conforme informações divulgadas pelo Metrópoles, a jovem foi vista pela última vez na noite do dia 23 de fevereiro, quando deixou sua casa por volta das 21h para fazer compras na região do Brás, no Centro de São Paulo. Ainda segundo o portal, os familiares de Gabriela não se manifestaram sobre o desaparecimento da jovem.

O caso segue sob investigação do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca localizar a jovem e esclarecer seu desaparecimento. A confirmação foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).