PM atropela ciclista de 73 anos na estrada em SP; idoso morreu e policiais foram afastados

Antonio Vito do Carmo, 73 anos, morreu na tarde de quinta-feira (6) após ser atingido por uma viatura da Polícia Militar enquanto pedalava em uma estrada de Serra Azul, na região de Ribeirão Preto (SP), segundo informações do Metrópoles. Segundo os policiais, se trata de um acidente em decorrência do sol e falta de sinalização na via.

O acidente aconteceu em uma curva acentuada, onde, segundo os agentes, a viatura teria derrapado em pedras soltas. Os policiais afirmaram que a visibilidade do motorista estava comprometida pelo sol forte, não entardecer. Além disso, a via recém-recapeada não possuía sinalização adequada.

Socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Antonio não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso.

