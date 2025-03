Motorista que atropelou, matou menino e fugiu sem prestar socorro é ouvido e liberado pela polícia

O motorista que atropelou e matou o menino Kayo Miguel Neves da Silva, de 9 anos, dentro de um condomínio residencial na Vila Curuçá, na Zona Leste de São Paulo, foi identificado e prestou depoimento à Polícia Civil. O homem foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, porém, foi liberado, já que não havia mais tempo hábil para prisão em flagrante.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) explicou o motivo da soltura do condutor “uma vez que o tempo decorrido do crime impossibilitava a prisão em flagrante, à luz do Código Penal”.

A pasta ressaltou que o caso segue em investigação no 67º Distrito Policial (Jardim Robru).

Kayo foi atropelado na noite da última segunda-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, um rapaz conduzia um Chevrolet Corsa dentro do condomínio, que fica na Estrada Dom João Nery, quando perdeu o controle da direção e atingiu a criança, que brincava em uma calçada, bem em frente ao prédio em que morava. O condutor abandonou o veículo e fugiu.

Testemunhas chamaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os socorristas atestaram que Kayo já estava sem vida. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Os policiais militares localizaram o dono do Celta, mas o homem disse que tinha emprestado o veículo a um amigo, que era quem estava na direção no momento do atropelamento. Ele não soube indicar o paradeiro do condutor.

Depois de buscas, os policiais conseguiram identificar e localizar o autor do atropelamento. O nome dele, que responde em liberdade, não foi revelado.