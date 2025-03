Motorista de app que matou a ex por não aceitar fim do namoro é preso e indiciado por feminicídio, em SP

A Polícia Civil prendeu o motorista de aplicativo Rogério Benedito Gonçalves, de 56 anos, que foi flagrado por câmeras de segurança no momento em que matou a atendente Elaine Domenes de Castro, de 53, na frente da casa dela, no Centro de São Paulo. Familiares relataram que a mulher tinha terminado o relacionamento e o homem não aceitava.

Rogério foi preso na tarde de quinta-feira (6) e levado para a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Após ser ouvido, ele foi indiciado pelo crime de feminicídio.

Elaine foi assassinada a tiros na madrugada da última quarta-feira (5), na Alameda Ribeiro da Silva, no bairro Campos Elíseos. As câmeras registraram quando a vítima caminhava pela calçada e passou a ser acompanhada por um carro. O condutor saiu do veículo e encurralou a vítima contra uma parede e logo depois atirou contra ela e fugiu (veja no vídeo abaixo).

A mulher caiu no chão e morreu no local. O caso passou a ser investigado e logo os parentes levantaram suspeitas contra Rogério, já que o homem fazia ameaças contra Elaine, mesmo um ano depois que eles tinham rompido um namoro.

A mulher, inclusive, tinha uma medida protetiva concedida pela Justiça proibindo o motorista de aplicativo de se aproximar dela. Elaine também já tinha registrado um boletim de ocorrência por violência doméstica e agressão.

As imagens foram analisadas e logo a polícia chegou até o autor do feminicídio, que acabou preso.

A defesa de Rogério não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.