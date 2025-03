Mãe flagra troca de mensagens com teor pornográfico entre o filho adolescente e o caseiro da escola

A mãe de um adolescente de 12 anos acionou a Guarda Municipal após flagrar uma troca de mensagens com teor pornográfico entre o jovem e o caseiro da escola em que ele estuda em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Segundo informações, o homem foi preso por suspeita de pedofilia.

De acordo com o G1, a mãe do aluno registrou um boletim de ocorrência após encontrar as mensagens no celular do adolescente. Uma equipe da GCM foi encaminhada à Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Antônio Schiavinati, onde está localizada a residência do homem, que trabalha como caseiro da unidade de ensino.

No local o suspeito negou qualquer tipo de ato de cunho sexual envolvendo as crianças, mas disse que elas costumam frequentar sua casa para assistir televisão.

Mensagens foram flagradas no celular do adolescente

Diante da alegação do caseiro, a mãe do estudante apresentou as imagens trocadas entre os dois, contendo uma foto de uma televisão que passava imagens pornográficas e outras duas imagens do homem sem camisa. Foi comprovado que a televisão é a da casa do funcionário.

Por sua vez, a diretora da unidade de ensino confirmou que o funcionário mora sozinho na casa e atua como zelador na escola. Ela revelou ter sido procurada pela mãe do estudante que também apresentou a foto da televisão. Segundo o suspeito, foi o próprio adolescente que colocou as imagens pornográficas na televisão.

Além das fotos, o celular do adolescente também possuía mensagens e áudios em que o zelador chegava a dizer “te amo” e a chamar o estudante de “cachorro”. Em depoimento, ele alegou serem “gírias de adolescentes”.

Em fala, a mãe do jovem revela que o filho passou a apresentar sinais de agressividade nas últimas semanas, além de passar o dia fora de casa e retornar assustado.

O caso segue sob investigação na delegacia de Ferraz de Vasconcelos e o suspeito teve a prisão convertida em preventiva.