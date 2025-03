Mãe e filha agredidas por não ceder assento em voo serão indenizadas pela companhia aérea

Após decisão da Justiça, a Gol Linhas Aéreas foi condenada a indenizar mãe e filha que foram agredidas física e verbalmente durante uma confusão da companhia aérea em 2 de fevereiro de 2023. Na ocasião, elas viajavam de Salvador para São Paulo e se recusaram a ceder o assento da janela para uma mulher com uma criança de colo.

De acordo com informações do portal Metrópoles, as mulheres receberão R$10 mil, cada, como forma de indenização pelo ocorrido. Na época, registros de vídeo da confusão na aeronave viralizaram nas redes sociais.

Outro fator considerado pela Justiça foi a fala de um comissário da Gol que declarou em entrevista que as mulheres “não tiveram empatia” com a criança. Para o magistrado, mãe e filha tinham o direito de usufruir dos serviços contratados e era dever da companhia garantir o uso do assento reservado por elas.

“Os tripulantes do voo só tinham o dever de alertar todos os passageiros a ocuparem os assentos constantes nos respectivos bilhetes, para evitar o agravamento da discussão, mas nada fizeram, uma vez que só intervieram depois da discussão inicial tornar-se uma briga generalizada no interior do avião, colocando em risco a integridade dos outros passageiros e da própria segurança do voo”.

Relembre o caso

No dia 2 de fevereiro de 2023, uma grande confusão foi registrada dentro de um voo da Gol que deixava Salvador com destino a São Paulo. Na ocasião duas mulheres, identificadas como sendo mãe e filha, pediram a uma passageira desocupasse o assento da janela adquirido por elas.

A mulher, que levava uma criança de colo, se recusou a deixar o assento dando o início a uma série de ofensas que levaram a agressões entre os familiares da mulher e as passageiras.

Todos foram retirados do avião e as mulheres abriram um boletim de ocorrência diante das ameaças sofridas. As imagens da confusão viralizaram nas redes sociais após passageiros compartilharem o vídeo. Veja: