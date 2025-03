Jovem estuprada em praia do litoral de SP caminhava com amigo quando foi abordada pelo suspeito

Praia do Castelo Branco

Uma jovem de 28 viu sua caminhada noturna em uma praia se tornar um pesadelo após ser abordada e violentada por um homem. A vítima, que caminhava acompanhada de um amigo na madrugada da última terça-feira (4), foi abordada na praia do Castelo Branco, em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo.

Em fala ao G1, a delegada Josy Caetano confirmou que a jovem caminhava com um amigo no momento da abordagem e que os dois tentaram fugir diante das ameaças do suspeito, um homem de 43 anos. Enquanto o amigo conseguiu correr, a jovem foi segurada pelo homem. Até o momento o amigo da vítima não foi localizado.

O caso foi relatado à Polícia Civil após a jovem, acompanhada por uma amiga, dar entrada em um hospital da região afirmando ter sido vítima de abuso sexual. Diante do relato, uma equipe de investigadores foi encaminhada ao hospital, onde o depoimento da vítima foi colhido e a jovem encaminhada para cuidados profiláticos e exames no Instituto Médico Legal.

Casos como este não são comuns na região

Segundo a delegada, o caso em questão não é algo comum na região visto que não foram localizados registros de outros crimes do mesmo tipo.

Ela também revela que a vítima possuía sinais de agressão física no rosto, boca e pescoço. Além disso, os laudos do IML podem auxiliar a identificar outros sinais e comprovações da agressão sofrida pela jovem.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, um homem de 43 anos é investigado como principal suspeito do caso, que foi registrado como estupro e furto na Delegacia de Ilha Comprida.