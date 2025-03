Jovem de 29 anos é estuprado por três homens e tem o celular roubado após festa de Carnaval no MS

No feriado da última terça-feira, dia 04 de março, um jovem, de 29 anos, foi estuprado por três homens após sair de uma festa de Carnaval, em Campo Grande, município da região Centro-Oeste, capital do estado de Mato Grosso do Sul. As informações são do portal g1.

ANÚNCIO

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima, que não teve o nome divulgado, contou que estava em uma festa de Carnaval e tinha ingerido bebidas alcoólicas.

À polícia, ele disse que conheceu um homem no evento, que o chamou para ir até uma casa em construção. No entanto, ao chegar no local, o jovem percebeu que havia mais dois homens.

Ele afirmou para polícia que tentou sair do local, mas os três homens o seguraram e cometeram o abuso. O rapaz relatou ainda que, após o crime, um dos suspeitos roubou o celular dele antes de sair correndo.

Em seguida, o outro homem também fugiu, momento em que a vítima conseguiu escapar do terceiro suspeito e ir até um bar, onde estava uma amiga que a socorreu.

O jovem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santa Monica. Lá, ele passou por atendimento médico e tomou medicamentos.

Diante dos fatos, a vítima registrou a ocorrência e mencionou características dos autores para a polícia que segue investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso.

ANÚNCIO

Leia também:

Após bloquinho de Carnaval, adolescente é perseguida e estuprada por homem em Maricá, RJ

Caso Vitória ganha atualizações: Novo suspeito de participar do assassinado é vizinho da vítima, segundo investigação

Morte de empresária levanta suspeitas após descoberta de feto em sua residência

Homem preso após tentar agarrar jovem revela o que pretendia fazer com ela