Jogador de futebol gravemente ferido em acidente de carro apresenta sinais de atividade cerebral

Um boletim médico divulgado pelo Hospital Unimed de Ribeirão Preto (SP), revelou novas alterações no quadro de saúde do jogador Pedro Henrique Severino, de 19 anos, gravemente ferido após um acidente na madrugada da última terça-feira, 4 de março.

ANÚNCIO

Leia também:

Segundo as novas informações, Pedro passou a apresentar reflexos que correspondem com sinais de atividade cerebral. Em nota, o hospital informou:

“Esclarecemos que o paciente apresenta reflexos que correspondem à presença de funcionamento do cérebro. A gravidade do trauma craniano requer ainda cuidados intensivos do tratamento aplicado pela equipe médica. Portanto, o caso segue estável, porém grave”.

Protocolo de morte cerebral foi interrompido

O jogador foi internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, após sofrer um grave acidente de carro na Rodovia Anhanguera. Após passar por uma neurocirurgia na terça-feira (4), mesmo dia do acidente, o hospital chegou a iniciar um protocolo de morte cerebral.

No decorrer das 24 horas do protocolo, o jogador apresentou um reflexo de tosse na retirada da sedação, surpreendendo a equipe médica e levando à interrupção do protocolo de morte cerebral. No dia seguinte (6), o jogador foi transferido para Ribeirão Preto e segue acompanhado por uma equipe multidisciplinar que mantém os cuidados intensivos.

Pedro, revelado na base do Botafogo-SP em 2022, foi emprestado pela equipe ao Red Bull Bragantino, e seguia para Atibaia (SP) onde se apresentaria ao novo clube, quando sofreu o acidente.

As informações foram publicadas pelo G1.