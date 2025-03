Descoberta de mulher ao tomar picolé na praia faz com que a fábrica de sorvetes seja fechada; vídeo

Imagens de uma cena inusitada registrada na Praia do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. Um banhista compartilhou um vídeo mostrando a descoberta feita por uma menina que tinha acabado de tomar um picolé no local e acabou se deparando com algo incomum no sorvete. O registro levou a fiscalização a fechar a fábrica responsável pela produção do sorvete.

Nas imagens feitas pelo homem, e que rapidamente tomaram as redes sociais, é possível ver que o picolé possui um “recheio estranho”: uma barata inteira. No vídeo, o homem explica a situação:

“Coisas que só acontecem no Recreio, olha isso. O picolé que a menina acabou de comprar aqui. Olha o que tem dentro do picolé. Olha isso, cara. Uma barata inteira, grande”.

A fábrica foi fechada

As imagens geraram comoção nas redes sociais e chegaram até a Secretaria de Defesa do Consumidor e ao Procon, que fiscalizaram o local e encontraram diversas irregularidades na fábrica Doce Verão, em Belford Roxo.

Além de problemas estruturais, a fiscalização também identificou irregularidades sanitárias, como mofo nas paredes e teto, ausência de telas de proteção contra pragas e a falta da licença sanitária e certificado do Corpo de Bombeiros para operação.

Com os achados, o local foi fechado e a fábrica só poderá reabrir caso faça as adequações apontadas e cumpra as demais exigências legais.

*Informações - G1.