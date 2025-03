Caso Vitória: Assassinato de adolescente gera comoção e desabafo às vésperas do Dia Internacional da Mulher

Vitória Regina de Sousa estava desaparecida desde o dia 26 de fevereiro após mandar uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp para uma amiga, dizendo estar sendo perseguida por dois homens e que estava com medo. A vítima foi sequestrada e morta, encontrada na última quarta-feira (5) decapitada, com cabelo raspado e sinais de violência no corpo, em Cajamar, na Grande São Paulo.

Com a repercussão do caso, internautas lamentaram o ocorrido e desabafaram nas redes sociais. Horrorizadas com o crime, diversas usuárias falaram sobre as dificuldades enfrentadas por ser mulher, especialmente às vésperas do Dia Internacional da Mulher, que acontece em 8 de março (próximo sábado).

“Tô extremamente abalada com o caso da Vitória, que estava desaparecida há uma semana em Cajamar e hoje foi encontrada esquartejada, degolada e com sinais de abuso. Às vésperas do dia 8 de março, mais um lembrete brutal de que ser mulher no Brasil é viver em constante perigo”, escreveu uma internauta no X (Antigo Twitter).

Confira outras publicações:

