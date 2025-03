Após ser alvo de ato racista no Paraguai, Luighi recebe onda de apoio de rivais: “Lutemos juntos”

Atacante Luighi, do Palmeiras, chorou em campo após ser vítima de ato racista, no Paraguai

Um vídeo que mostra o atacante Luighi, do Palmeiras, chorando em uma entrevista após o jogo contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Conmebol Libertadores Sub-20, gerou uma onda de comoção nas redes sociais (assista mais abaixo). O clube publicou uma nota de repúdio sobre atos racistas sofridos pelo atleta durante a partida, o que foi prontamente apoiado por outros times brasileiros.

O jogo, realizado na quinta-feira (3), no Paraguai, terminou com o Palmeiras vencendo o rival por 3 a 0. Apesar disso, Luighi não conseguiu comemorar, já que um torcedor imitou um macaco na direção do jogador. Outra pessoa cuspiu nele enquanto se dirigia ao banco de reservas. Um vídeo mostra o atleta chorando ainda no campo (assista abaixo).

Na saída, ao ser entrevistado, o brasileiro se revoltou com a abordagem da imprensa paraguaia, que ignorou o ato racista.

“Não, não. É sério isso? Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu hoje comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram comigo é crime, não vai perguntar sobre isso?”, lamentou Luighi.

Após o caso, o Palmeiras emitiu uma nota de repúdio. “É inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos por competições da CONMEBOL. A Sociedade Esportiva Palmeiras presta toda solidariedade aos atletas do clube que estão disputando a Libertadores Sub-20 no Paraguai e comunica que irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos”, destacou o clube.

“Racismo é crime! E a impunidade é cúmplice dos covardes! As suas lágrimas, Luighi, são nossas! A Família Palmeiras tem orgulho de você!”, ressaltou o texto.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), por sua vez, repudiou veementemente o ato de racismo e afirmou que implementará “medidas disciplinares apropriadas”.

"A CONMEBOL rejeita categoricamente todo ato de racismo ou discriminação de qualquer tipo. Medidas disciplinares apropriadas serão implementadas, e outras ações estão sendo avaliadas em consulta com especialistas da área“, destacou a entidade.

Apoio de rivais

Times paulistas como São Paulo, Corinthians e Santos esqueceram a rivalidade e publicaram notas nas redes sociais em apoio a Luighi.

“Nossa total solidariedade a você, Luighi. Parabéns pela coragem em seu desabafo e posicionamento. Você representou milhões de pessoas que não aguentam mais sofrer com atos criminosos como esses. Que os responsáveis sejam punidos. Independentemente de clubes e rivalidades, que lutemos juntos contra esses episódios lamentáveis e repugnantes de racismo. Basta!”, escreveu o São Paulo.

O Corinthians repostou uma publicação do Palmeiras e destacou: "O Sport Club Corinthians Paulista se solidariza ao atleta Luighi, reiterando o absoluto repudio aos atos racistas que frequentemente acontecem contra jogadores brasileiros. Acima de qualquer rivalidade, esta luta é contra o racismo“, dizia a legenda.

O Santos destacou que “o triste desabafo do jogador durante a entrevista é o mesmo de tantas outras vítimas deste crime inaceitável, que segue acontecendo diariamente, dentro e fora do futebol".

Outros clubes de todo o país e jogadores também usaram as redes sociais para expressar repúdio contra o ato racista e para dar apoio ao jogador brasileiro.

Veja mais postagens abaixo: