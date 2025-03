Após deixar a cadeia, Cristian Cravinhos ‘exibe’ músculos na web; MP-SP recorre contra soltura

Cristian Cravinhos, condenado pela morte do casal Richthofen, apareceu nas redes sociais após deixar a Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Em uma postagem feita na quinta-feira (6), sem legenda, ele publicou uma foto na qual “exibia” seus músculos (veja abaixo). O homem obteve na Justiça a progressão de pena para o regime aberto, mas o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) entrou com um recurso contra a decisão (entenda mais abaixo).

Cristian deixou a cadeia na noite da última quarta-feira (5), depois que a Justiça considerou que ele teve uma “boa conduta carcerária” e o liberou para cumprir o restante da pena em liberdade. Apesar disso, terá que seguir uma série de restrições.

O pedido de progressão ao regime aberto foi aceito pela juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté. Na decisão, a magistrada destacou que o condenado cumpriu o lapso legal para a concessão do benefício, teve um bom comportamento na cadeia e, além disso, obteve um parecer favorável em uma avaliação psicológica.

“Foi submetido a exame criminológico e a equipe multidisciplinar que, por unanimidade, opinou pelo deferimento do pleito. Outrossim, as objeções apresentadas pelo Ministério Público não são aptas a justificar decisão desfavorável, já que ilações subjetivas a respeito da personalidade do apenado, isoladas no contexto, não se afiguram aptas a ensejarem negativa de direitos garantidos pela Lei de Execução Penal”, argumentou a magistrada.

Sueli destacou também que “o apenado usufruiu de diversas saídas temporárias ao longo do cumprimento da pena, tendo sempre retornado ao estabelecimento prisional, sem notícia de intercorrências negativas, o que evidencia mérito e aptidão para iniciar regime prisional mais brando”.

Apesar da concessão da liberdade, a juíza determinou que Cristian cumpra algumas medidas restritivas, como não sair de casa entre 22h e 6h, além de não frequentar bares e casas de jogos. Ele também terá que se apresentar a cada três meses à Vara de Execuções Criminais para informar sobre suas atividades e não poderá mudar de endereço sem a devida comunicação.

Outra exigência é que ele apresente uma ocupação lícita, sendo que deverá sair para o trabalho às 6h da manhã, devendo recolher-se na habitação até 22h, bem como em finais de semana e feriados.

Caso descumpra algumas das medidas acima, Cristian poderá ser preso novamente. No entanto, a defesa dele ressaltou que o condenado “continuará cumprindo com as regras e determinações que foram estabelecidas pela juíza”.

Cristian Cravinhos obteve a progressão de pena para o regime aberto e agora está em liberdade (Reprodução)

MP-SP recorre

O MP-SP, que foi contrário à progressão de pena de Cristian, entrou com um recurso na Justiça na quinta-feira para tentar anular a decisão que o colocou em liberdade.

No documento, o promotor Rafaelle de Filippo Filho diz que o condenado “cumpre pena por crimes graves e violentos” e que ele “já se beneficiou da progressão de regime anteriormente, vindo cometer novo delito, dessa vez de corrupção ativa”.

O promotor se refere a um caso ocorrido em 2018, quando Cristian estava fora de casa e em horário irregular quando foi capturado por policiais. O réu tentou subornar os policiais com R$ 1 mil para que não fosse detido. Porém, foi levado de volta para a penitenciária e ainda teve acréscimo de mais quatro anos em sua pena, totalizando 42 anos de reclusão.

Filippo também ressaltou que o condenado ainda possui “saldo longo de pena a exaurir”, com término de cumprimento de pena previsto para 2041.

O Teste de Rorschach, realizado por Cristian no fim do ano passado, também foi outro ponto abordado pelo promotor para pedir a retificação da decisão. Ele cita que o resultado apontou “traços disfuncionais de personalidade, caracterizados por rigidez emocional e controle excessivo e grande dificuldade de adaptação social”.

Não há um prazo para que a Justiça analise o recurso do MP-SP.

Pedido de liberdade

Cristian Cravinhos buscava a progressão ao regime aberto desde o ano passado, sendo que cumpriu em setembro de 2023 o período necessário para tal mudança.

Em agosto passado, Cristian obteve um parecer favorável em um exame criminológico, no qual foi avaliado por psicólogo, psiquiatra e assistente social.

O relatório psicológico cita que Cristian “manifestou arrependimento, demostrou empatia com sofrimento familiar provocado por seus atos”. Além disso, o parecer social destacou que, caso obtivesse a liberdade, o detento tinha planos futuros, como trabalhar como designer e preparador de motos de corrida. Além disso, ele afirmava que iria morar com a mãe e que queria cuidar da filha.

Na avaliação geral, os profissionais concluíram que Cristian possui “ótima avaliação laboral e bom comportamento carcerário”, sendo que todos deram aval à progressão de pena.

No último pedido, Cristian destacou que recebeu uma proposta de emprego em uma gráfica, na Zona Sul de São Paulo, em horário comercial.