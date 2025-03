Acidente em piscina: mulher sofre fraturas na cervical após cabelo ser sugado por ralo

O que deveria ser um momento de lazer em família quase se tornou uma tragédia para uma empresária de 33 anos no Rio Grande do Sul. Enquanto aproveitava um dia quente em uma casa alugada, Flaviane Dias Cumerlato teve o cabelo sugado pelo ralo da piscina e sofreu fraturas graves na cervical. O acidente, que ocorreu em fevereiro, resultou na quebra de três vértebras, colocando sua vida em risco.

A vítima relatou que, ao tentar molhar os cabelos na água, foi puxada violentamente pelo sistema de sucção da piscina. Sem conseguir se soltar, entrou em desespero e gritou por socorro. O marido, ao perceber que algo estava errado, correu para ajudá-la e conseguiu retirá-la da água. No entanto, o esforço para puxá-la poderia ter causado danos ainda mais graves, segundo os médicos.

Após o resgate, a Flaviane foi levada às pressas para o hospital, onde exames confirmaram a gravidade da lesão. “Você corre o risco de ficar tetraplégica. O seu osso está fora do lugar e a milímetros da medula”, foi o que a empresária de 33 anos ouviu após a tomografia da cervical.

As vértebras C5, C6 e C7 estavam comprometidas, colocando sua medula em risco. Durante o transporte para Porto Alegre, precisou ser imobilizada para evitar sequelas irreversíveis. A cirurgia, necessária para estabilizar a coluna, foi adiada por cinco dias devido a questões com o plano de saúde.

“Eu chorava de dor, falava que tava doendo muito minhas costas, que eu não sentia minhas costas, não sentia meu pescoço”, conta.

Atualmente, a empresária passa por um longo processo de recuperação. Ela está com a mobilidade reduzida no pescoço, enfrenta dificuldades para realizar tarefas simples e lida com a incerteza sobre sua recuperação total. Além dos desafios físicos, a família sofreu impacto emocional, especialmente a filha de quatro anos, que desenvolveu crises de pânico após presenciar a mãe sendo levada pela ambulância.

