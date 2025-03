PMs suspeitos de abusar de mulher em viatura estão presos por outra infração; entenda

Os dois policiais militares acusados de abusar sexualmente de uma jovem dentro de uma viatura em Diadema (SP) foram presos preventivamente por outras infrações. De acordo com informações recentes, os militares foram acusados de descumprimento de missão após deixarem o posto de trabalho para dar carona à mulher.

A prisão dos militares ocorreu na noite da última segunda-feira, dia 3 de março, visto que eles deixaram o local designado para atuação sem terem autorização ou justificativa. Diante do ocorrido, a Justiça optou pela prisão preventiva dos dois PMs, que seguem afirmando que a jovem “surtou no interior da viatura”.

Os dois utilizavam câmeras corporais, mas a corporação agora investiga se os equipamentos foram desligados durante a carona. Segundo a jovem, eles também teriam ingerido bebidas alcóolicas durante o trajeto, o que fez com que os dois passagem por exames no Hospital da Polícia Militar. O resultado da verificação de álcool no sangue dos policiais ainda não foi revelado.

Investigação em sigilo de Justiça

Para preservar os envolvidos no caso, a investigação segue em sigilo de Justiça. Em pronunciamento, o delegado Marcos Gomes de Moura, do 26º Distrito Policial do Sacomã revelou que a jovem já foi ouvida e reafirmou sua versão de que teria sofrido abusos por parte dos militares.

Ela conta que pediu para carregar o celular dentro da viatura quando os policiais ofereceram uma carona a ela. No trajeto, os militares deram uísque para ela e seguiram até uma rua escura, onde o abuso teria ocorrido. Depois do ato ela pediu para ser levada para casa, mas os homens disseram estarem perdidos, momento em que ela mandou áudios e vídeos para a mãe relatando o abuso.

A jovem ainda conta que os policiais tentaram fazer com que ela apagasse as mensagens e um deles teria tomado seu celular antes de colocá-la para fora do carro, onde ficou também sua bolsa. Com ajuda de outra pessoa ela conseguiu chegar à delegacia do Sacomã, onde o delegado acionou uma viatura para levá-la à UPA da Liberdade, de onde foi encaminhada ao Hospital da Mulher para realizar exames e receber medicação para casos de estupro.

*Informações - G1.