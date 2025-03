Passageira diz que condutor de ônibus tentou ‘dar ré’ antes de acidente na Dutra: “Tombando até o chão”

Ônibus que saiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo tombou em uma ribanceira na Dutra; um adolescente morreu e 25 pessoas ficaram feridas

A marketóloga Suellen Moura Batista, que era uma das passageiras do ônibus que tombou em uma ribanceira na Rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, relatou que o motorista do ônibus “tentou dar ré” antes do acidente. Ela seguia com o marido no coletivo e ambos sofreram ferimentos, mas já receberam alta do hospital. O acidente ainda deixou outras 23 pessoas feridas e provocou a morte do adolescente Levy Gabriel Cardoso do Nascimento, de 13 anos.

ANÚNCIO

“A gente não sabe se foi numa calçada, alguma coisa, e o motorista tentou dar ré. Nisso que ele foi dar ré, puxar né, aí o ônibus acho que com o peso, ele tombou. Ao invés de ir pra trás, foi pra frente, e a gente já se assustou com os gritos e foi tombando até chegar ao chão. Eu confesso que nesses tombos, eu pensei que já ia embora dessa pra melhor”, disse Suellen, em entrevista à TV Vanguarda, afiliada da TV Globo.

A mulher disse que tinha ido com o marido assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Quando eles voltavam para casa, houve o acidente. “A gente achou que não iria sobreviver, a verdade foi essa. Tivemos poucas escoriações, teve o susto psicológico, claro, na hora, o ônibus tombou“, relatou.

LEIA TAMBÉM:

Outro sobrevivente do acidente é o motorista de caminhão Daniel Araújo do Nascimento, mas o homem perdeu o filho que o acompanhava. Ele e Levy moram em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e voltavam de uma viagem ao Rio de Janeiro, onde o menino visitou os avós.

Segundo Daniel, o condutor do ônibus agiu com imprudência. “Eu lembro que o ônibus veio pra direita e caiu numa vala né? E ficou preso. O motorista, ao invés de puxar o maneco do freio e liberar os passageiros para descer em segurança, ele foi dar ré no ônibus. O ônibus tombou e matou meu filho. Meu filho só tinha 13 anos”, disse Daniel, em entrevista ao site G1.

O motorista do ônibus não foi localizado para comentar o assunto. Já Viação 1001, responsável pelo coletivo, informou que ainda investiga as causas do acidente.

ANÚNCIO

Daniel Araújo do Nascimento e o filho, Levy Gabriel, seguiam em ônibus que tomou na Dutra; garoto não resistiu aos ferimentos e morreu (Reprodução/Arquivo pessoal/TV Globo)

Hipóteses para o acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus, que levava 45 passageiros, saiu do Rio de Janeiro por volta das 22h de quarta-feira (5) e seguia para a capital paulista. Por volta das 3h25 desta quinta-feira (6), tombou na ribanceira na altura do Km 98 da Dutra.

Conforme a corporação, testemunhas relataram que o ônibus parou no acostamento após registrar problemas mecânicos, subiu no meio-fio e, durante uma manobra, caiu na ribanceira.

Também é apurada a hipótese de que o solo tenha cedido depois que o coletivo parou no local, levando ao tombamento. No entanto, a CCR, concessionária que administra a rodovia, nega qualquer abalo ao solo.

Resgate das vítimas

Um vídeo mostra o momento em que as vítimas do acidente eram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da CCR (veja abaixo).

Além de causar a morte de Levy, o acidente ainda deixou 25 pessoas feridas. Elas foram socorridas para hospitais de Pindamonhangaba, Taubaté e Aparecida, sendo que até o momento 12 já receberam alta.

As demais 13 vítimas seguem internadas, sendo sete no pronto-socorro de Pindamonhangaba, quatro no Hospital Regional de Taubaté e dois na UPA do Araretama.

Outras 20 pessoas que seguiam no ônibus não sofreram lesões, mas foram levadas a um posto da região.