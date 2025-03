Pai de garoto de 13 anos que morreu após ônibus tombar na Dutra cita ‘imprudência’ do motorista

O motorista de caminhão Daniel Araújo do Nascimento, pai do menino Levy Gabriel Cardoso do Nascimento, de 13 anos, que morreu após um ônibus tombar em uma ribanceira na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, falou sobre momentos anteriores ao acidente e citou que o motorista agiu com “imprudência”. Ao menos 25 pessoas ficaram feridas e foram socorridas.

ANÚNCIO

“Eu lembro que o ônibus veio pra direita e caiu numa vala né? E ficou preso. O motorista, ao invés de puxar o maneco do freio e liberar os passageiros para descer em segurança, ele foi dar ré no ônibus. O ônibus tombou e matou meu filho. Meu filho só tinha 13 anos”, disse Daniel, em entrevista ao site G1.

Pai e filho moram em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e voltavam de uma viagem ao Rio de Janeiro, onde o menino visitou os avós. O motorista de caminhão ressaltou que a conduta do condutor do ônibus levou ao acidente.

“Uma imprudência. Eu dirijo o dia inteiro, eu sei como que é, como tem que ser, como pode, como não pode. Era só ter aguardado, matou meu menino. Cheio de vida”, lamentou o pai ao G1.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus da Viação 1001, que levava 45 passageiros, saiu do Rio de Janeiro por volta das 22h de quarta-feira (5) e seguia para a capital paulista. Por volta das 3h25 desta quinta-feira (6), tombou na ribanceira na altura do Km 98.

LEIA TAMBÉM:

Conforme a corporação, testemunhas relataram que o ônibus parou no acostamento após registrar problemas mecânicos, subiu no meio-fio e, durante uma manobra, caiu na ribanceira.

ANÚNCIO

Também é apurada a hipótese de que o solo tenha cedido depois que o coletivo parou no local, levando ao tombamento. No entanto, a CCR, concessionária que administra a rodovia, nega qualquer abalo ao solo.

O motorista do ônibus não foi localizado para comentar o assunto. Já Viação 1001, responsável pelo coletivo, informou que ainda investiga as causas do acidente.

Resgate das vítimas

Um vídeo mostra o momento em que as vítimas do acidente eram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da CCR (veja abaixo).

Além de causar a morte de Levy, o acidente ainda deixou 25 pessoas feridas. Elas foram socorridas para hospitais de Pindamonhangaba, Taubaté e Aparecida, sendo que até o momento 12 já receberam alta.

As demais 13 vítimas seguem internadas, sendo sete no pronto-socorro de Pindamonhangaba, quatro no Hospital Regional de Taubaté e dois na UPA do Araretama.

Outras 20 pessoas que seguiam no ônibus não sofreram lesões, mas foram levadas a um posto da região.