Ônibus tomba em ribanceira na Rodovia Presidente Dutra e deixa um morto e ao menos 25 feridos

Ônibus que saiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo tombou em uma ribanceira na Dutra; um adolescente morreu e 26 pessoas ficaram feridas

Um ônibus que partiu do Rio de Janeiro e seguia com destino a São Paulo tombou em uma ribanceira na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, na madrugada desta quinta-feira (6). Um adolescente de 13 anos morreu e pelo menos 25 pessoas ficaram feridas. As causas do acidente ainda são apuradas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus da Viação 1001, que levava 45 passageiros, saiu do Rio de Janeiro por volta das 22h de quarta-feira (5) e seguia para a capital paulista. Por volta das 3h25, tombou na ribanceira na altura do Km 98.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária CCR foram acionadas para o socorro às vítimas, sendo que constataram a morte do adolescente de 13 anos.

Dos feridos, seis foram levados ao Hospital Regional de Taubaté, outros 16 ao PS de Pindamonhangaba, dois para a Santa Casa de Aparecida e um para UPA Araretama.

Outras 20 pessoas que seguiam no ônibus não sofreram lesões, mas foram levadas a um posto da região.

O ônibus segue no local do acidente enquanto é realizado o trabalho de perícia. Por conta da operação, o acostamento e a pista da direito no sentido São Paulo estavam interditados por volta das 7h, gerando ao menos 2 quilômetros de filas.