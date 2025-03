Mulher mata o companheiro com golpe de faca no peito para se defender e é presa no interior de SP

Na última quarta-feira, dia 05 de março, uma mulher, de 54 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa após matar o próprio companheiro com uma facada no peito.

De acordo com informações do portal g1, o crime aconteceu na Rua M7, no Jardim Cherveson, em Rio Claro, município do interior do estado de São Paulo.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a vítima, de 54 anos, identificada como Marcelo Augusto de Oliveira, foi atingida por um único golpe na região direita do peito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou que o óbito foi causado por uma faca.

O que diz a suspeita

Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher alegou que o companheiro era usuário de cocaína e que, durante a madrugada, ele teria saído e retornado para casa alterado e a ofendendo.

A mulher contou que, para se defender, pegou uma faca e desferiu um golpe no peito do companheiro, que caiu no chão. Ela voltou a dormir e somente durante a manhã notou que o golpe havia sido fatal. A suspeita então pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram socorro médico.

A Polícia Científica também esteve no local do crime para o trabalho de perícia. A faca usada no crime foi apreendida. Já a mulher, foi recolhida ao setor carcerário.

O caso foi registrado como homicídio e vai ser investigado pela Polícia Civil. O corpo de Marcelo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município.

