Mulher fica ferida após ser agredida pelo companheiro com objeto usado para manejo de cavalos

Na última quinta-feira, dia 05 de março, um jovem, de 26 anos, foi preso suspeito de violência doméstica, em Serrinha, município do estado da Bahia, a cerca de 70 km de Feira de Santana. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Rodrigo Cordeiro Oliveira, teve a prisão preventiva decretada após ser investigado por agredir a própria companheira com uma taca. O objeto se assemelha a um chicote e é utilizado para orientar e comunicar-se com cavalos.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima, que não teve a identidade divulgada, registrou a ocorrência no Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) no dia 26 de fevereiro.

Em depoimento, a mulher alegou ter sido agredida pelo companheiro com golpes de taca e teve ferimentos em diversas partes do corpo. O suspeito foi encontrado em uma loja enquanto trabalhava.

Rodrigo foi levado para a delegacia territorial do município na quarta-feira e, após ser preso, ele foi submetido a exames de corpo de delito e permanece à disposição da Justiça.

