Mulher de 35 anos é esfaqueada no pescoço e no tórax pelo próprio companheiro em SP; suspeito foi preso

Na última terça-feira, dia 04 de março, um homem, de 41 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante suspeito de esfaquear a própria mulher no pescoço e no tórax.

De acordo com informações do portal g1, a tentativa de feminicídio aconteceu no Residencial Laura Molina, em Araraquara, município localizado na região central do Estado de São Paulo.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica e encontrou a vítima ferida. A mulher, de 35 anos, então teria apontado o companheiro como o autor das agressões.

O suspeito foi detido nas imediações da residência, que fica na Avenida Professor José Alfredo do Amaral Gurgel. Próximo à calçada em que ele estava, os agentes encontraram a faca utilizada no crime.

De acordo com a PM, testemunhas disseram que o homem esfaqueou a companheira em frente à casa. Ele, então, teria sido contido e a mulher socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Valle Verde.

Segundo a vítima, para se defender, ela acertou o olho esquerdo do agressor com um chute.

Após receber atendimento médico, os dois foram conduzidos para o Plantão Policial. O homem foi preso em flagrante e levado para a Cadeia de Santa Ernestina. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

