Morte de empresária levanta suspeitas após descoberta de feto em sua residência

A Polícia Civil de Araxá investiga a morte de uma empresária de 32 anos, ocorrida no último domingo (2), em Sacramento, Minas Gerais. Thais Cristina Rocha da Silva foi encontrada no banheiro de sua casa com um ferimento na testa e sinais de sangramento.

ANÚNCIO

Grávida de quatro meses, ela foi levada para um hospital da região, mas não resistiu. Durante as buscas na residência, os policiais localizaram um feto dentro de um saco de lixo, o que levantou novas questões sobre o caso.

Circunstâncias da descoberta

A vítima foi encontrada por um amigo da família, que realizava serviços na residência. Ele contou à Polícia Militar que possuía a chave do imóvel e que, naquele dia, foi até o local a pedido do marido da empresária.

Ao entrar, ouviu um barulho vindo do banheiro e encontrou a mulher caída no chão. O homem relatou que ela apresentava um ferimento na cabeça e sinais de grande perda de sangue. Imediatamente, ele acionou um parente da vítima, que demorou cerca de 40 minutos para chegar.

LEIA TAMBÉM:

Pai de garoto de 13 anos que morreu após ônibus tombar na Dutra cita ‘imprudência’ do motorista

Homem preso após tentar agarrar jovem revela o que pretendia fazer com ela

ANÚNCIO

Bombeiros encontram idoso de 77 anos desaparecido há três dias em área de mata

A irmã da empresária, ao chegar ao local, afirmou que não sabia da gravidez e encontrou a mulher sem roupas, em estado crítico. A mãe da vítima confirmou a versão e disse que só tomou conhecimento da gestação naquele momento. Já o companheiro, policial militar, declarou que estava ciente da gravidez e que sua esposa vinha relatando dores desde o dia anterior.

Investigação e contradições no depoimento

A polícia encontrou inconsistências nos relatos das testemunhas, especialmente sobre os horários e os acontecimentos que antecederam a descoberta da vítima. Além disso, os agentes identificaram que a cena do banheiro foi alterada antes da chegada da perícia, dificultando a coleta de provas.

Outro fato que chamou atenção foi a presença de uma placa de luto na porta da casa. Nenhuma das testemunhas soube dizer quando ela foi colocada ou quem a instalou. O celular da empresária também não foi localizado, o que levanta mais dúvidas sobre os eventos que levaram à sua morte.

O feto encontrado foi recolhido para perícia e as investigações seguem em andamento para esclarecer o caso. A Polícia Civil já ouviu quatro pessoas e busca determinar se houve algum crime envolvido. Até o momento, não há informações sobre prisões.

Com informações: G1