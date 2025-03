Jogador do Bragantino tem protocolo de morte cerebral interrompido e é transferido de hospital

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, no interior de São Paulo, interrompeu o protocolo para apurar se o jogador Pedro Severino, de 19 anos, teve morte cerebral, depois que o rapaz apresentou “reflexo de tosse presente”. Ele segue com quadro de saúde considerado gravíssimo, mas estável, e foi transferido na manhã desta quinta-feira (6) para o Hospital da Unimed, em Ribeirão Preto, também no interior paulista.

O atacante, que atua no sub-20 do Red Bull Bragantino, ficou gravemente ferido em um acidente de carro na Rodovia Anhanguera, na última terça-feira (4). Ele sofreu traumatismo craniano e não apresentava estímulos.

Assim, na tarde de quarta-feira (5), foram iniciados os exames para atestar se ele tinha ou não tido morte encefálica, que duram 24h. Porém, durante as análises, o atleta apresentou o reflexo de tosse e, nesta manhã, ele pôde ser transferido de hospital.

“O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informa que, nesta quinta-feira (6), por volta das 8h, o jovem, de 19 anos, vítima de acidente na Rodovia Anhanguera, foi transferido para a Unimed de Ribeirão Preto, para continuidade de tratamento. O paciente segue em estado gravíssimo, mas estável”, destacou a unidade de saúde.

“O jovem seguirá com sedação e ventilação mecânica, uso de noradrenalina e otimizado antibióticos para evitar infecções. Caso não apresente mais nenhum reflexo, o protocolo [de morte cerebral] será reaberto”, informou o boletim médico.

O acidente

O acidente de carro ocorreu na madrugada de terça-feira, quando um carro bateu na traseira de um caminhão, na pista sentido Sul da Anhanguera. O motorista do veículo de passeio era Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, que disse à polícia que dormiu ao volante e perdeu o controle da direção.

Pedro Severino, que estava no banco do passageiro, sofreu traumatismo craniano e foi socorrido em estado grave. Outro jogador, Pedro Castro, de 18 anos, estava no banco traseiro do veículo e sofreu ferimentos leves. Ele também foi levado ao hospital, mas já recebeu alta médica.

Os dois atletas seguiam para o centro de treinamento do Red Bull Bragantino, que fica no município de Atibaia, no interior paulista, quando houve o acidente.

Apontado como uma das promessas do futebol, Pedro Severino tem história no esporte desde antes de nascer. Filho do ex-atacante Lucas Severino, um dos grandes ídolos do Botafogo-SP e do Athletico-PR, ele vem se destacando nas categorias de base e tem contrato com o Botafogo-SP até dezembro de 2027.

Recentemente, ele foi emprestado pelo clube ao Red Bull Bragantino até 26 de janeiro de 2026.