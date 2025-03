Homem preso após tentar agarrar jovem revela o que pretendia fazer com ela

ANÚNCIO

A ação rápida de uma jovem evitou que ela fosse agredida e abusada sexualmente por um homem no Centro de Cascavel (PR). O suspeito, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), confirmou que tinha a intenção de levá-la para um terreno baldio onde abusaria dela.

Leia também:

Segundo informações do G1, a abordagem do homem foi registrada pelas câmeras de um prédio no qual a jovem esperava para entrar. Nas imagens é possível notar quando o suspeito passa em frente ao local e observa a jovem parada na porta para entrar.

Momentos depois ele retorna e tenta agarrar a jovem, que consegue se soltar e sair correndo. Ao ver que a vítima conseguiu escapar, o homem também corre na mesma direção que ela.

Ele revelou suas intenções

O suspeito, que não teve sua identidade divulgada até o momento da publicação, foi preso em flagrante por policiais militares. Em depoimento ele afirmou que estava sob influência de drogas quando viu e abordou a jovem.

Na declaração ele confirmou que sua intenção era arrastar a jovem até um terreno baldio onde abusaria sexualmente dela.

Diante dos fatos, o homem foi preso e deve responder por tentativa de estupro.