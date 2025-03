Homem é preso em flagrante suspeito de agredir o próprio cachorro com pedaço de madeira em SP

Na última quarta-feira, dia 05 de março, um homem, de 50 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante por suspeita de agredir o próprio cachorro com um pedaço de madeira. O caso aconteceu no Jardim Alegre, em Itupeva, município do estado de São Paulo. As informações são do portal g1.

ANÚNCIO

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os vizinhos do suspeito acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM) e informaram que o mesmo estava agredindo o cão com um pedaço de madeira. Segundo eles, o animal estava gemendo de dor.

Os vizinhos revelaram ainda que o suspeito já havia sido flagrado agredindo outros animais que viviam na residência. Ainda de acordo com os moradores, o homem justificou que o cachorro havia tentado o atacar e que ele estava apenas se defendendo.

Descumprimento de medida protetiva

Os agentes da GCM conseguiram encontrar o suspeito, que alegou que o cachorro estava doente e muito agressivo. De acordo com o homem, ele teria tentado matar o animal para “acabar com o sofrimento” dele.

O cachorro foi levado para uma clínica particular da cidade com traumatismo craniano e em estado grave. Já o suspeito, foi conduzido para a delegacia. Na unidade, ele também confessou que estava descumprindo uma medida protetiva que a ex-companheira tem contra ele, pois ambos moravam no mesmo terreno.

Leia também:

Dupla é presa suspeita de maus-tratos e até zoofilia em hotel para cachorros, na Zona Sul de SP

ANÚNCIO

Homem é levado às pressas para hospital após vomitar uma cobra com marcas de mordida

Homem é preso suspeito de estuprar e torturar ovelha em última noite de Carnaval

Dono de borracharia revela que cão abandonado no local tem sinais de maus-tratos