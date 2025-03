Homem atira contra idoso que cortava lenha ao confundi-lo com ladrão

Polícia procura suspeito que baleou idoso confundido com criminoso - Foto: Reprodução/ Unsplash

Um homem de 64 anos foi baleado na tarde da última terça-feira (4) em Santa Cecília, Santa Catarina, após ser confundido com um ladrão. Ele estava cortando lenha no terreno de uma vizinha quando foi alvejado por quatro disparos de espingarda. O autor dos tiros, filho da proprietária do local, fugiu logo após o ocorrido e ainda não foi localizado pela polícia.

Segundo a Polícia Militar, três projéteis atingiram a cabeça da vítima, enquanto um acertou a região das costelas. Apesar da gravidade dos ferimentos, o idoso foi socorrido com vida e encaminhado ao pronto-socorro da cidade, onde recebeu atendimento médico. Os profissionais de saúde informaram que seu estado é estável e ele não corre risco de morte.

Após o ataque, agentes de segurança iniciaram buscas pelo responsável, mas até o momento ele não foi encontrado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue em investigação para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

A polícia trabalha para entender melhor os detalhes da ocorrência, incluindo o motivo pelo qual o atirador teria presumido que o idoso representava uma ameaça. Testemunhas devem ser ouvidas para ajudar a esclarecer os fatos. O autor dos disparos pode responder por tentativa de homicídio, caso as investigações confirmem que houve intenção de matar.

Com informações: NCS Total