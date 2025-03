Grávida viraliza ao mostrar bebê chutando DIU durante ultrassom: ‘Será amado e bem-vindo’

A consultora de gestão e criadora de conteúdo Letizia Gilioli Bustos, 27, viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo de seu bebê, apelidado de “bebê Dilson”, chutando seu Dispositivo Intrauterino (DIU) durante um ultrassom. Grávida, Letizia, que é de Ribeirão Preto (SP), descobriu a gestação após um atraso menstrual e testes positivos. As informações são do Metrópoles.

Mesmo desejando ser mãe no futuro, a gravidez foi uma surpresa, já que ela utilizava DIU. Após avaliação médica, foi constatado que a remoção do dispositivo não seria possível, tornando a gestação mais delicada. Para reduzir riscos, Letizia faz acompanhamento mensal e adotou cuidados como evitar peso e esportes de impacto.

Criadora de conteúdo voltado à corrida, ela precisou adaptar sua rotina e agora pratica natação, ioga e musculação. “O importante pra mim é continuar o mais ativa que posso, porque além de me fazer bem, é muito benéfico para a gestação e para o bebê, então estou levando essa fase com leveza”, disse ao Metrópoles.

Letizia explicou que demorou a fazer o teste por acreditar que o atraso era normal, já que sua médica havia constatado que o DIU estava no lugar. Além disso, tem ovários policísticos e chegou a ouvir que precisaria de tratamento para engravidar.

“Eu sempre soube da taxa de falha de 0,7% do DIU de cobre. Aliava também com a tabelinha, mas tendo consciência de que poderia ter falhas. Eu e meu marido sempre brincamos que se eu engravidasse com menos de 1% de chance, é porque era a hora de a criança vir”, contou. Segundo ela, a criança será muito bem-vinda e amada.