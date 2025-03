Frente fria deve acabar com padrão de calor extremo

Uma boa notícia para todos que já estão cansados do calor abafado que tomou conta de toda região sudeste há algumas semanas. Uma nova frente fria deve ingressar no Brasil neste final de semana e, segundo os meteorologistas, vai quebrar o padrão de calor intenso e derrubar as temperaturas.

De acordo com dados da Climatempo, a nova frente fria começa ingressar no Rio Grande do Sul na noite de sábado e deve avançar em direção à região sudeste no decorrer do fim de semana, atingindo a cidade de São Paulo a partir de segunda-feira.

Além de derrubar a temperatura e dar um refresco no calor abafado, o sistema trará chuvas de forte intensidade devido ao contraste térmico entre a massa fria e a massa quente instalada no centro-sul do país.

Esse choque térmico, segundo a meteorologia, vai favorecer a formação de nuvens carregadas com potencial de ventos fortes e trovoadas, aumentando o risco de temporais.

REDUÇÃO DE TEMPERATURA

O choque maior na queda de temperatura será sentido nos estados do sul, que devem sentir uma redução acentuada e estabilizar na faixa dos 28º C, um contraste bastante significativo em locais onde os termômetros estavam marcando 40º C. Os estados de Santa Catarina e Paraná devem registrar quedas diárias de até 5º C nos próximos dias.

No Rio de Janeiro e São Paulo a queda de temperatura deve ser menor, mas já apontando em uma quebra do padrão atmosférico registrado desde o começo de março, com sistemas de baixa pressão chegando do sul do país cada vez com mais força.