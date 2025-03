Dupla é presa suspeita de maus-tratos e até zoofilia em hotel para cachorros, na Zona Sul de SP

Uma denúncia de maus-tratos e zoofilia levou a Polícia Civil a deflagrar uma operação em um hotel para cachorros, no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Vários animais foram achados em situação precária em dois endereços e, segundo a investigação, um cão morreu no estabelecimento após ter o canal do ânus dilacerado. O dono do local e um funcionário foram presos em flagrante.

O caso foi revelado pelo portal “Metrópoles”. O hotel Dogfun virou alvo de uma investigação depois que Marcella Maiolino, presidente da ONG Pet Friends, denunciou suspeitas de irregularidades. Ela usava o estabelecimento como lar temporário de animais que resgata e estranhou quando, no último dia 5 de fevereiro, foi avisada que um cão saudável tinha morrido repentinamente.

“Quando ele faleceu, achei estranho porque era um cachorro saudável. A minha conduta nesse caso é levar para a necropsia”, disse ela.

Conforme a reportagem, o laudo apontou que o cachorro sofreu sepse, com provável via de contaminação por laceração anal e lesão intestinal. A análise destacou que houve “exposição da mucosa, sangramento e importante dilatação do esfíncter anal, com perda da conformação anatômica devido a possível penetração forçada”.

Os exames necropsiais ainda apontaram que o cachorro tinha edemas na região do escroto, passou por avulsão de dentes e pneumonia em virtude de bactéria identificada no trato intestinal.

Como outra cadela deixada no hotel já tinha sofrido fissuras na região anal, Marcella decidiu denunciar o caso à polícia.

Investigação

O delegado João Batista Pires Blasi, da 1ª Delegacia de Investigações de Infrações Contra o Meio Ambiente, instaurou uma investigação. Na quarta-feira (5), os agentes estiveram no hotel e constataram várias situações de maus-tratos.

“Havia cães amordaçados e outros com uma das patas presas rente a cernelha do animal. Na origem, lida-se com um possível caso de zoofilia, no qual um animal, lá abrigado, morrera em condições suspeitas, tendo o canal do ânus dilacerado, embora o suspeito dissesse que o animal morrera dormindo”, explicou o investigador ao “Metrópoles”.

Assim, o dono da Dogfun, Erinaldo Severo, e um funcionário, que não teve o nome revelado, foram presos em flagrante por suspeita de maus-tratos. O caso segue em investigação.

O empresário ou outros representantes do hotel de cachorros não foram encontrados para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Mais de 30 animais estavam no estabelecimento e foram resgatados. Agora, a ONG Pet Friends procura os tutores ou novos lares para eles.