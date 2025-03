Cenas de sexo no mar do Guarujá pegam moradores de surpresa: “Fingia que não estava vendo nada”

Casal é flagrado em cena de sexo no mar do Guarujá.

Cenas de sexo no mar do Guarujá (SP) pegaram moradores e turistas de surpresa na noite do último domingo, dia 2 de março. Segundo uma moradora, que registrou o ocorrido, um casal despreocupado foi flagrado durante o ato em uma praia próxima ao Canto do Tortuga.

ANÚNCIO

Leia também:

De acordo com a moradora que flagrou a cena, ela estava no local por volta das 23 horas do último domingo quando viu o casal em um momento íntimo dentro do mar, mas próximo da faixa de areia. Nas imagens, registradas por ela, é possível ver que a mulher está no colo do homem com o corpo parcialmente coberto pela água do mar.

“Fingia que não estava vendo nada”

A moradora, que permaneceu sem se identificar, revela que o casal permaneceu no local por aproximadamente 15 minutos e, apesar das cenas explícitas, quem passava por eles “percebia e fingia que não estava vendo nada”.

Em fala ao G1, ela afirma acreditar que os dois eram turistas pois “estavam com o carro cheio de tranqueira para passar o outro dia”.

Mesmo com a comoção, a Prefeitura do Guarujá afirmou que a Guarda Civil Municipal (GCM) não foi acionada sobre o fato. Vale lembrar que conforme descrito no artigo 233 do Código Penal Brasileiro, a prática de ato obsceno em lugar público é considerada crime e pode levar a pena de 3 meses a 1 ano de prisão, ou multa.