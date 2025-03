Caso Vitória: Ex-namorado que estava foragido se entrega a polícia

Gustavo Henrique Lira, que estava foragido após a Justiça decretar pedido de prisão pelo “Caso Vitória”, se entregou a polícia.

De acordo com o SBT, o pedido de prisão ocorreu pela contradição dele em depoimentos à polícia que investiga o sequestro e morte de Vitória Regina de Sousa, jovem que desapareceu e depois foi encontrada degolada, com cabelo raspado e outros sinais de violência em Cajamar, São Paulo.

Além dele, mais dois suspeitos são investigados pela morte da adolescente de 17 anos que era procurada desde 26 de fevereiro.

Segundo as investigações, o “ficante” afirmou que estava com uma mulher no momento do crime. No entanto, a companheira citada não confirmou a mesma versão e revelou que ficou com ele por volta das 3h30 (Vitória desapareceu por volta da 0h).

Relembre o caso

Vitória Regina foi vista pela última vez no dia 26 de fevereiro após mandar uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp para uma amiga, dizendo que estava sendo perseguida por dois homens e que estava com medo.

A adolescente contou que, ao chegar no ponto de ônibus, um dos suspeitos entrou no mesmo coletivo que ela. Neste momento, a amiga de Vitória disse que poderia ser que ele também estivesse indo para casa ou, quem sabe, estivesse mesmo a perseguindo: “Espero que não”, respondeu a adolescente.

Depois disso, Vitória não respondeu mais e também não voltou para casa. À polícia, testemunhas disseram que viram quando um carro, que levava quatro homens, seguiu a garota quando ela desceu do ônibus.

Os familiares dizem que ela não tinha inimizades ou qualquer outro problema que justificasse o sumiço. Assim, eles acreditam que a garota foi mesmo sequestrada.