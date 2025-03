Caso Vitória em Cajamar: 6 suspeitos são investigados por morte de adolescente

Seis pessoas são investigadas pelo crime contra Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, encontrada morta em Cajamar (SP) nesta quarta-feira (5). O delegado Aldo Galiano Junior confirmou a informação ao chegar ao distrito policial da Grande São Paulo, de acordo com a Folha de S.P.

O único suspeito identificado é Gustavo Henrique Lira, ex-namorado da vítima. Ele teve a prisão decretada e foi detido nesta quinta-feira (6), apesar de já ter sido liberado. A polícia trabalha com duas hipóteses: vingança e ameaça. Segundo o delegado, um forte motivo pessoal entre Vitória e Gustavo está sob sigilo judicial.

A adolescente desapareceu na noite de 26 de fevereiro após sair do trabalho em um shopping no bairro Polvilho. Testemunhas afirmam que ela estava sendo intimidada há semanas. Na noite do desaparecimento, pediu carona ao ex-namorado, que só visualizou a mensagem de madrugada.

Em entrevista ao ‘Bom Dia SPTV’, da TV Globo, o delegado informou que a Polícia Civil já ouviu 14 pessoas. São investigados seis suspeitos: o ex-namorado, um ex-ficante, dois homens que entraram no ônibus com a vítima e dois que a assediaram em um veículo.

O caso

Na noite do crime, em 26 de fevereiro, Vitória embarcou em um ônibus após avisar uma amiga. Um dos homens suspeitos seguiu no coletivo, mas permaneceu a bordo quando ela desceu. Testemunhas relataram ter visto um carro com homens seguindo uma jovem enquanto caminhava para casa no bairro de Ponunduva.

A adolescente contou que, ao chegar no ponto de ônibus, um dos suspeitos entrou no mesmo coletivo que ela. Neste momento, a amiga de Vitória disse que poderia ser que ele também estivesse indo para casa ou, quem sabe, estivesse mesmo a perseguindo: Em retorno, respondeu: “Espero que não”.

Depois disso, Vitória não respondeu mais e também não voltou para casa. À polícia, testemunhas disseram que viram quando um carro, que levava quatro homens, seguiu a garota quando ela desceu do ônibus.

A jovem foi encontrada na última quarta-feira (5) decapitada, com cabelo raspado e outros sinais de violência em Cajamar, em São Paulo.