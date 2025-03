Atriz pornô que fez striptease em rua do Distrito Federal estaria preparando outra ‘performance’

Pessoas que passavam pelas proximidades da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), do Distrito Federal, na noite da última terça-feira, 4 de março, foram surpreendidas por uma mulher realizando um show de striptease na calçada de uma avenida movimentada. A mulher, que é uma atriz pornô, ficou conhecida como “Peladona do blazer”.

Conforme informações da coluna “Na Mira”, de Carlos Carone, a mulher apareceu no local utilizando apenas um blazer branco e óculos escuros enquanto dança sem roupas na calçada. Nas imagens é possível notar diversos carros passando pela avenida enquanto ela realiza sua performance e é gravada por outra pessoa que portava um celular.

De acordo com o colunista, um vídeo enviado à coluna revela que ela também fez um convite para outra performance, na qual afirma que estará acompanhada por outro ator para um show de “sexo ao vivo” no qual será permitida a “interação com o público”.

Polícia Civil tenta identificar a mulher

O “show” realizado pela mulher chamou atenção de moradores da região e pessoas que passavam pelo local no momento do ato. Como a cena foi registrada na calçada da região administrativa, famílias e populares estavam no entorno para curtir as festas de Carnaval em Cruzeiro.

A ocorrência de ato obsceno foi registrada após denúncia de moradores que se sentiram ofendidos com o ato. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que tenta identificar a mulher.