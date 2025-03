Apostou na Mega-Sena? Veja os números sorteados nesta quinta-feira

Quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena nesta quinta-feira (6) pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega são:

01, 06, 10, 30, 42, 50

Goiano faturou no sábado

No sorteio realizado no último sábado (1), apenas um apostador faturou o prêmio da loteria. A aposta vencedora foi feita em São Miguel do Araguaia, em Goiás, e o ganhador levou para casa R$ 41,7 milhões.

Como funciona a Mega-Sena

O sorteio da Mega-Sena é realizado às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Para levar a bolada para casa o apostador precisa acertar seis dezenas em 60 números disponíveis