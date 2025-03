Após pedido da polícia, Justiça decreta prisão de ex-namorado de garota achada morta na Grande SP

Após um pedido da Polícia Civil, a Justiça decretou a prisão de um ex-namorado da adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, que passou uma semana desaparecida e foi encontrada morta em Cajamar, na Grande São Paulo. De acordo com o delegado Aldo Galiano, o rapaz ainda não é apontado como o autor da morte da garota, mas seu depoimento apresentou inconsistências.

“Temos 14 pessoas ouvidas até agora. As falas desse rapaz não correspondem a cronologia temporal. Talvez ele não tenha cometido o crime, mas ele sabia de algo e por isso pedimos a prisão dele, o que foi acatado pela Justiça”, disse o delegado ao “Bom Dia SP”, da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (6).

A identidade do ex-namorado não foi revelada para não atrapalhar o andamento das investigações e, por enquanto, ele segue foragido. O delegado disse que o rapaz apresentou um álibi, mas, por enquanto, o depoimento dele não bate com o que foi dito pelas demais testemunhas.

Ainda segundo Galiano, as mensagens enviadas por Vitória para uma amiga antes do sumiço mostram que ela temia que algo pudesse acontecer. “Há indícios que ela estava preocupada com algum fato, como se ela soubesse que algo tivesse acontecer aquele dia”, disse.

O celular da garota ainda não foi encontrado, mas a polícia vai pedir a quebra de sigilo para ter acesso às mensagens e ligações que ela fez antes de desaparecer.

Sumiço e localização do corpo

Vitória foi vista pela última vez no dia 26 de fevereiro. O pai da jovem sempre a buscava de carro no trabalho, mas naquela data o veículo estava em uma oficina e ela teve que voltar de ônibus. Logo que saiu do serviço, Vitória mandou uma mensagem por WhatsApp para uma amiga, quando disse que estava sendo perseguida por dois homens e que estava com medo.

A garota contou que, ao chegar no ponto de ônibus, um dos suspeitos entrou no mesmo coletivo que ela. Foi quando a amiga disse que poderia ser que ele também estivesse indo para casa ou, quem sabe, estivesse mesmo a perseguindo: “Espero que não”, respondeu a adolescente.

Depois disso, Vitória não respondeu mais e também não voltou para casa. Testemunhas relataram à polícia que viram quando um carro, que levava quatro homens, seguiu a garota quando ela desceu do ônibus.

Uma operação de buscas foi montada na região, sendo que o corpo da adolescente foi achado na quarta-feira (5) em uma área de mata de Cajamar. Por conta do estado avançado de decomposição, os restos mortais ainda passam por exames de identificação no Instituto Médico Legal (IML). Porém, familiares da vítima já a reconheceram por meio de tatuagens e um piercing no umbigo.

Segundo o delegado, a adolescente foi “muito machucada e a cabeça foi encontrada raspada”. Ela não vestia roupas e tinha apenas um sutiã enrolado na região do pescoço.

Em nota, a Prefeitura de Cajamar lamentou a morte de Vitória. "Desde o desaparecimento de Vitória, todos os esforços foram mobilizados, incluindo a atuação intensa da Guarda Civil Municipal, que, com o apoio de cães farejadores, contribuiu para a localização do corpo. A administração municipal esteve em contato direto com a família da jovem, oferecendo suporte e acompanhando de perto esse momento de angústia“, disse.

"Neste momento de luto, nos solidarizamos com os familiares e amigos de Vitória. A Prefeitura de Cajamar seguirá à disposição para prestar toda a assistência necessária e reafirma seu compromisso em acompanhar de perto as investigações para que a justiça seja feita. Diante dessa tragédia, o prefeito de Cajamar, Kauãn Berto, decretou três dias de luto oficial em Cajamar, em memória de Vitória e em solidariedade a seus entes queridos", ressaltou a administração municipal.