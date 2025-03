Após bloquinho de Carnaval, adolescente é perseguida e estuprada por homem em Maricá, RJ

Na manhã da última terça-feira, dia 04 de março, uma adolescente, que não teve a identidade divulgada, foi perseguida e estuprada por um homem.

O caso aconteceu na Rua 2, entre os distritos de Itaipuaçu e Inoã, em Maricá, município localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As informações são do g1.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem voltava de um bloquinho de Carnaval quando foi seguida pelo homem, que não teve a identidade divulgada, levada para um lugar mais deserto, derrubada no chão e teve o short arrancado.

A adolescente vestia um body, o que dificultou que o homem continuasse com o abuso. Ele chegou a se masturbar na frente da vítima, que ainda foi agredida com tapas no rosto e nas pernas.

Ela conseguiu fugir. Nas imagens de câmera de segurança que mostraram a ação do homem, é possível vê-lo tentando correr atrás da vítima, mas desiste, fugindo no sentido contrário.

O caso é investigado pela delegacia de Maricá, que tenta identificar o homem. De acordo com a Polícia Civil, ele vai responder pelo crime de estupro.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura explicou que acompanha o caso prestando toda colaboração necessária à Polícia Civil por meio da Secretaria de Segurança Cidadã. “Além das imagens já disponíveis, outras estão sendo buscadas no sistema de monitoramento da Prefeitura, que conta com mais de 700 câmeras inteligentes espalhadas pelo município”, declarou o município.

“A Prefeitura de Maricá atribui alto grau de importância à diretriz de combate rigoroso a crimes e tem foco especial no caso em questão”.

