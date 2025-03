Vizinhos de jornalista encontrado morto ouviram gritos de socorro

Vizinhos do jornalista Cristiano Luiz Freitas (46), encontrado morto dentro de sua casa em Curitiba (PR), acionaram a Polícia Militar após ouvirem gritos de socorro e verem uma pessoa deixando o local do crime de carro. O corpo de Cristiano foi encontrado na última terça-feira, 4 de março, após a denúncia realizada pelos vizinhos.

Conhecido por seu trabalho no campo do jornalismo e comunicação, Cristiano trabalhava como produtor de conteúdo, roteirista e assessor de imprensa. Por anos ele atuou no Gazeta do Povo, sendo editor responsável pelo Gazetinha e pelo caderno FUN do periódico paranaense.

Algumas das iniciativas do jornalista foram premiadas com o Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, enquanto outras chegaram a receber destaque a nível nacional.

Polícia acredita que ele conhecia o autor do crime

Ao chegarem no local do crime, os militares encontraram o corpo de Cristiano amordaçado com uma fita que cobria a boca e o nariz, e as mãos amarradas. Vizinhos entraram no local após ouvirem gritos e verem um carro saindo e deixando o portão aberto.

Não foram localizados sinais de arrombamento na casa, o que faz a equipe de investigação acreditar que o jornalista conhecia o autor do crime e teria combinado de se encontrar com o suspeito.

Até o momento não foram divulgados novos detalhes sobre o caso. As informações foram publicadas pelo Metrópoles.