Saudade e os bons momentos que ficam: pai confirma morte de bebê que caiu de prédio com homenagem emocionante

O falecimento do bebê de 1 ano e 8 meses, Maria Cecília Lopes Gardasz, foi anunciado por seu pai a partir de uma homenagem nas redes sociais.

A menina não resistiu após cair da janela de um prédio em Cascavel (PR) em 20 de fevereiro e teve morte encefálica confirmada pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná no início da semana.

De acordo com o TN Online, a população está em luto e o pai da criança, Marcelo Gardasz, compartilhou uma homenagem que emocionou aqueles que acompanharam o caso e torceram para a recuperação da criança.

“Para nós enquanto pais, limitados em nossa compreensão, é com muita dor que comunicamos o falecimento da nossa pequena e grandemente amada Cecília Gardasz (como ela gostava de ser chamada). Mas, mesmo diante da nossa ‘maior prova’, temos boas novas para você. A primeira é que a Cecília venceu a morte – porque Jesus venceu a morte – e agora tem um novo endereço onde Deus enxuga dos olhos todas as lágrimas, não haverá morte, tristeza, choro e dor. E a segunda boa nova, é que Jesus ressuscitou e nos deixou a promessa de que estará conosco, até o fim dos tempos. Por fim filha, sua partida pra nós é um até logo, é a saudade e os bons momentos que ficam, a certeza do consolo do Espírito Santo e do nosso reencontro", escreveu em seu perfil do Facebook.

A família de Cecília decidiu realizar a doação de órgãos dela. Foram doados os dois rins e o coração, mas outros órgãos não puderam ser captados por conta da idade da criança.

Testemunhas apontaram que a menina subiu na cama e teve acesso a janela que fica aproximadamente a oito metros do chão. Antes de se desequilibrar e cair, a mãe tentou segurá-la pelos pés, mas não conseguiu.

