Quem é o motorista de aplicativo suspeito de matar a ex por não aceitar o fim do relacionamento

Rogério Benedito Gonçalves, de 56 anos, é apontado como sendo o autor dos disparos que vitimaram a atendente Elaine Domenes de Castro (53), morta em frente à sua casa, no Centro de São Paulo, durante a madrugada desta quarta-feira, 5 de março. Segundo os filhos de Elaine e testemunhas do caso, ele não aceitava o término do relacionamento entre os dois.

ANÚNCIO

Leia também:

Segundo os familiares da vítima, que não tem grau de parentesco com Rogério, ela tinha uma medida protetiva concedida contra o homem, visto que em outra ocasião chegou a ser agredida por ele. Em fala, um dos filhos de Elaine conta que a mãe estava sendo chantageada pelo ex-companheiro, que trabalha como motorista de aplicativos.

A chantagem seria justamente para a remoção da medida protetiva. O homem teria tomado o celular da ex-companheira e só entregaria o aparelho caso ela retirasse a medida protetiva. No dia do crime ela saiu de casa para buscar o celular com Rogério.

Câmeras registraram o crime

De acordo com as testemunhas e os filhos da vítima, Elaine voltou para casa no carro de Rogério, que ao deixá-la em frente ao imóvel disparou três tiros contra ela e fugiu com o veículo.

Apesar de não verem o momento do crime, os filhos da mulher reconheceram Rogério como sendo o autor dos disparos, visto que ele aparece nas imagens das câmeras de segurança que gravaram o assassinato.

O caso foi registrado como feminicídio na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), no Centro. Até o momento, Rogério segue foragido da Justiça.

*Informações - G1.