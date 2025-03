Prazo de Bolsonaro para se defender no processo da tentativa de golpe está quase no fim

O prazo para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se defender no caso da tentativa de golpe de Estado termina nesta quinta-feira, 6 de março. Os advogados de defesa chegaram a pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma ampliação no prazo, mas o pedido foi negado e a data final mantida.

Considerado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como o líder do esquema que atuou para tentar um golpe de Estado após as eleições de 2022, Bolsonaro foi indiciado junto a outras 33 pessoas pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, dano qualificado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Para a PGR, o ex-presidente agiu de forma ativa durante as articulações golpistas.

Prazo final

Após apresentação da denúncia contra Bolsonaro e os demais indiciados, Alexandre de Moraes retirou o sigilo da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid e instituiu um prazo para defesa dos acusados rebater a acusação.

No entanto os advogados do ex-presidente alegaram que não receberam acesso total aos autos, o que prejudicaria o direito à ampla defesa. Eles também solicitaram por uma ampliação no prazo para apresentação da defesa de Bolsonaro, pedido que foi negado pelo STF.

