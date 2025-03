Pilastra cai durante brincadeira e mata menina de 7 anos dentro de condomínio residencial, no RJ

Maria Luísa Oldembergas, de 7 anos, morreu após ser atingida por uma pilastra dentro de um condomínio residencial, no Recreio, na Zona Oeste do RJ

A Polícia Civil investiga a morte da menina Maria Luísa Oldembergas, de 7 anos, que foi atingida por uma pilastra dentro de um condomínio residencial, no Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A criança brincava com amigas de balanço, quando a estrutura cedeu e a atingiu. Ela foi socorrida, mas morreu minutos depois.

O caso ocorreu na tarde de terça-feira (4). Câmeras de segurança registraram quando Maria Luísa brincava com as amigas e, enquanto as mais velhas empurravam as crianças menores, a pilastra caiu.

Pilastra desabou durante brincadeira de balanço e matou a menina Maria Luísa Oldembergas, de 7 anos, na Zona Oeste do RJ (Reprodução/Redes sociais)

Um funcionário do condomínio escutou um forte estrondo e correu. Chegando lá, a menina estava caída embaixo da pilastra, com lesões na cabeça e nos braços.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, quando os socorristas chegaram, encontraram Maria Luísa ainda com vida. Porém, a garota sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passa por exames necropsiais.

Moradores relataram que uma obra foi realizada na área de lazer do condomínio recentemente, quando as pilastras em madeira maciça foram instaladas. Porém, a reforma não foi aprovada em assembleia e teria sido realizada sem a consulta de especialistas, como engenheiros e bombeiros.

O caso é investigado pelo 42º Distrito Policial, que já realizou perícia e aguarda os resultados dos laudos. Os agentes também analisam as imagens de câmeras de segurança que registraram a queda da pilastra.