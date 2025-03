Mulher que atropelou três crianças com carro roubado não tinha habilitação para dirigir

Três crianças ficaram feridas após serem atropeladas por uma mulher, que não possuía habilitação, e dirigia um carro roubado no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Conforme informações, Claudene da Silva Mendes foi presa na madrugada da última terça-feira (4).

O caso em questão aconteceu no dia 1º de março. Claudene, que dirigia um Hyundai Creta vermelho, deu ré e atingiu três crianças. Uma delas, identificada como Yasmin Prates (6), teve uma de suas pernas amputadas em decorrência do acidente e segue internada no Hospital Municipal Souza Aguiar.

De acordo com o Metrópoles, a mulher deixou o local do acidente sem prestar socorro às vítimas e ainda tentou esconder o carro utilizado. No entanto, o veículo foi localizado por moradores que acionaram a polícia.

Bebidas alcóolicas e sem habilitação

Segundo testemunhas, Claudene chegou a consumir bebidas alcóolicas antes de sair com o veículo, dentro do qual também foram encontrados de um líquido que os policiais acreditam ser lança-perfume.

Dona de um salão de beleza e namorada de um traficante conhecido na Vila do João, uma das comunidades do Complexo da Maré, a mulher se apresentou à delegacia acompanhada por sua advogada. Ela foi presa em flagrante e deve responder pelos crimes de receptação, lesão corporal dolosa gravíssima e omissão de socorro.

Por conta da relação entre a suspeita e atividades criminosas, a investigação agora apura se o carro utilizado por ela estava relacionado com tais atividades.