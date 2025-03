Mulher presa por morder pessoas em camarote na Sapucaí responderá em liberdade

Agentes da Guarda Municipal do Rio foram acionados por seguranças de um camarote no setor 5 da Marquês de Sapucaí, na última terça-feira (4) de Carnaval, para conter uma mulher que atacava pessoas com mordidas. As informações são do g1.

Segundo a corporação, Danielle Buenaga de Azevedo apresentava sinais de embriaguez e resistiu à abordagem, tentando morder os próprios agentes, que não foram feridos. Ela foi detida e encaminhada à 6ª DP (Cidade Nova), onde foi autuada em flagrante por lesão corporal, resistência e desacato.

Após audiência de custódia no Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, a Justiça determinou que Danielle responderá em liberdade, devendo cumprir medidas cautelares, como manter distância mínima de 300 metros das vítimas, comparecer mensalmente à Justiça e não se ausentar da comarca onde reside.

Esta foi a terceira prisão realizada pela Ronda Maria da Penha da GM-Rio no Sambódromo, que já havia registrado dois flagrantes de violência contra a mulher nos dias 28 de fevereiro e 2 de março.